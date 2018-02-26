شاهد..الجيش اليمني يتقدم مجددا شرق صنعاء ومصرع 50 حوثيا

تواصلت المعارك العنيفة، الاثنين، بين قوات #الجيش_اليمني، وميليشيات الحوثي الانقلابية، على امتداد جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، لليوم الخامس على التوالي.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن أكثر من 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي في جبهة الميمنة (شمال مديرية نهم)، لقوا مصرعهم، إضافة إلى مقتل 17 عنصراً حوثياً حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبهة الميسرة (جنوب مديرية نهم).

وبالتزامن مع المواجهات، شنت قوات الجيش الوطني قصفاً مكثّفاً استهدف مواقع وتعزيزات وتجمعات للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة ومنها، تدمير اثنين أطقم قتالية وعربة "بي أم بي" إلى جانب سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف تجمعات للميليشيات بمفرق قطبين.

وأكد المركز أن المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة على امتداد جبهات نهم (80 كيلومتر)، وسط تقدم ثابت ومستمر لقوات #الجيش_الوطني باتجاه منطقة مسورة شرق العاصمة #صنعاء.