مقتل 140حوثيا خلال 4 أيام بغارات ومعارك شرق صنعاء

قال الجيش اليمني، الاثنين، إن أكثر من 140عنصرا من #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، لقوا مصرعهم وأصيب المئات جراء #غارات مقاتلات #التحالف_العربي ومعارك عنيفة شهدتها مديرية #نهم، شرق العاصمة #صنعاء، خلال الأربعة أيام الماضية.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الغارات العنيفة والمعارك الميدانية التي دارت، الأحد، تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي ما لا يقل عن 40 عنصرا من ميليشياتها، وإصابة العشرات، بجانب خسائر فادحة في العتاد والمعدات.

وأوضح أن المعارك التي بدأت منذ الخميس، وحتى السبت، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل من الميليشيا وإصابة العشرات، ما تسبب بأثر كبير في انهيار معنويات مقاتليها وفرارهم.

وذكر مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي كانت أعدت الأيام الماضية لهجوم واسع حاولت من خلاله السيطرة على مواقع للجيش الوطني في جبهتي الميسرة والميمنة بمديرية نهم شرق صنعاء.

وأكد أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال محاولات الميليشيا واستعادت سيطرتها على العديد من المواقع، كما واصلت تقدمها في عدة مناطق بالمديرية.

وبحسب المصدر، فقد نصبت ميليشيا الحوثي نقاط تفتيش على الطريق المؤدي للعاصمة صنعاء، لمحاولة منع مقاتليها من الفرار من جبهة نهم، إثر خسارتها الفادحة في العتاد والأرواح.

وتشهد جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، معارك عنيفة ومتواصلة لليوم الخامس على التوالي، وسط انهيارات كبيرة لعناصر الميليشيا التي سقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح.