ميليشيا الحوثي تتكبد عشرات القتلى والجرحى في نهم وصرواح

أعلن الجيش الوطني في #اليمن عن مقتل القيادي الميداني الحوثي محمد صالح القاضي، المكنى "أبو حامد"، مع عشرات من عناصر #الميليشيات وأسر آخرين خلال مواجهات اليومين الماضيين في #جبهة_نهم شرق العاصمة #صنعاء.

وأفادت مصادر محلية أن #ميليشيا_الحوثي نصبت نقاط تفتيش على الطريق الرابط بين نهم والعاصمة صنعاء لمنع مقاتليها من الفرار من جبهة ‎نهم إثر سقوط قرابة 100 قتيل خلال الأيام الثلاثة الماضية.

مصادر طبية في صنعاء كشفت عن وصول أكثر من 70 جثّة لعناصر من الميليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين إلى مستشفى الثورة، ومستشفى 48 التابع للجيش، قادمة من جبهتي نهم شرق صنعاء و #صرواح غرب #مأرب ، بينها 12 طفلاً.