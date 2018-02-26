9 قتلى من الحوثيين في هجوم على مواقعهم في ميدي

نفذت قوات الجيش الوطني اليمني، الاثنين، هجوماً على مواقع #ميليشيات_الحوثي شرق #ميدي.

وأفاد مصدر عسكري بلواء القوات الخاصة المرابط في جبهة ميدي بأن أفراد اللواء نفذوا هجوماً على مواقع الانقلابيين شرق ميدي، مؤكداً سقوط تسعة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير عيار 14/5 واستعادة بعض الأسلحة التي كانت بحوزة الميليشيات واستعادة مواقع جديدة.

من جهتها، تواصل مقاتلات #التحالف_العربي غاراتها الجوية بشكل متواصل على مواقع وتعزيزات الانقلابيين على امتداد جبهتي حرض وميدي والشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.