اليمن.. إحباط تهريب أسلحة من صنعاء عبر باص للركاب

تمكنت قوات الحزام الأمني في ردفان الاثنين، من ضبط شحنة من الأسلحة كانت قادمة من #صنعاء، وفي طريقها إلى #عدن

وفي التفاصيل، استوقفت إحدى النقاط الأمنية باص نقل صغير نوع (نوها)، وكان يقل ركاباً للتمويه، في حين تم وضع علب صغيرة تحت المقعد الخلفي للركاب.

وعند تفتيش الباص اتضح أن تلك "الكراتين" كانت مليئة بأسلحة حديثة مع "مناظير"، بالإضافة إلى عدد من أنواع المسدسات والقنابل القاذفة.

وقد تم إيداع الموقوفين السجن للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

من جهته، أكد العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم وإسناد وقائد حزام ردفان، أن تلك العملية أتت نتيجة التفتيش الدقيق لقوات الحزام الأمني على كافه نقاطها المنتشرة بردفان.

غارات على مخازن أسلحة في الحديدة

إلى ذلك، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن الغارات استهدفت دبابات ومدرعات خبأتها الميليشيات تحت أشجار في مزرعة عبدالرحمن الشرعبي في منطقة محوى المشرع في مديرية الجراحي.

وأكد شهود عيان أن العشرات من عناصر الميليشيات الذين كانوا يختبئون في المزرعة قتلوا وفر آخرون من نيران القصف والحرائق التي اندلعت في المزرعة نتيجة تدمير الآليات العسكرية للميليشيات.