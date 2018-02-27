التحالف يدمر باليستياً حوثيا استهدف مأرب اليمنية

اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة مأرب.

وأوضحت مصادر محلية أنه تم تدمير الصاروخ في سماء مدينة مأرب قبل وصوله إلى هدفه.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية المتون في محافظة الجوف.

وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات الميليشيا في مزرعة العيزري شمال مديرية المتون، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا ومصرع من كان على متنها.

مقتل قيادي حوثي

وقالت مصادر عسكرية إن القيادي الحوثي العقيد راشد حسن العلوي قتل مع عشرات من عناصر الميليشيات في مواجهات اندلعت خلال ساعات الليل بين قوات من الجيش الوطني والميليشيات في مديرية "خب والشعف" شمال محافظة الجوف.

وتمكن الجيش الوطني بعد مواجهات عنيفة من دحر الميليشيات من مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها.

هذا وتكثف مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع الانقلابيين في جبهات الجوف المختلفة، وتكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية

إلى ذلك شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية أن الغارات استهدفت دبابات ومدرعات خبأتها الميليشيات تحت أشجار في مزرعة عبدالرحمن الشرعبي في منطقة محوى المشرع في مديرية الجراحي.

وأكد شهود عيان أن العشرات من عناصر الميليشيات الذين كانوا يختبئون في المزرعة قتلوا وفر آخرون من نيران القصف والحرائق التي اندلعت في المزرعة نتيجة تدمير الآليات العسكرية للميليشيات.

كما استهدفت المقاتلات تجمعات لعناصر الميليشيات تم حشدها في مزارع المهدلي وسرداح، وفي منطقة المرشدية بمديرية زبيد ما أدى إلى قتل وجرح العشرات منهم.