بكلمته الأخيرة.. ولد الشيخ: الحوثيون غير مستعدين للحل

بكلمته الأخيرة كمبعوث #الأمم_المتحدة إلى #اليمن أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الثلاثاء، أن #الحوثيين غير مستعدين للحل السياسي، ولا يهتمون بمصالح الشعب اليمني.

ودعا ولد الشيخ أحمد إلى إعادة إحياء المفاوضات السياسية لحل الأزمة في اليمن.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن طلب الإعفاء من منصبه قبيل انتهاء مدته.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن وسيط المنظمة باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتنحى عندما ينتهي عقده الحالي في نهاية فبراير /شباط بعد نحو 3 سنوات في وظيفته.

وأضاف دوجاريك "في هذه اللحظة، ينصب تفكيره على الشعب اليمني الذي مزقه هذا الصراع، والذي يتحمل واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرا في العالم".