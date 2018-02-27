تجدد الاشتباكات بين القبائل والحوثيين في البيضاء

تجددت الاشتباكات العنيفة، الاثنين، بين ميليشيا الحوثي الانقلابية، ورجال #قبيلة_ال_غليس، بمدينة #رداع محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفادت مصادر قبلية بأن الاشتباكات تجددت بشكل عنيف، عقب إقدام ميليشيات الحوثي على منع دخول جنازة الشيخ غليس أحمد غليس، أحد وجاهات القبيلة، القادمة من ثلاجة مستشفى ذمار، بعد خمسة أيام من مقتله على أيدي ميليشيا الحوثي في المواجهات السابقة.

وبحسب المصادر، فإن رجال #قبائل_ريام ينتشرون بشكل مكثف وسط مدينة رداع، مع استمرار المواجهات المتقطعة في عدة مداخل للمدينة.

وأكدت أن رجال القبائل يواصلون حشد مقاتليهم إلى داخل المدينة، لأخذ ما وصفوه "بالثأر" من ميليشيا الحوثي لقتلها الشيخ #غليس.

وأوضحت المصادر أن وساطات قبلية كبيرة سعت إلى التدخل في الأمر والوصول لهدنة من شأنها توقف الاقتتال والتوصل إلى حل، غير أن الوضع لا يزال متوترا.

وكانت مواجهات مسلحة بين قبائل غليس والحوثيين، دارت قبل أيام وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، بعد تصدي القبائل لمحاولة القيادي الميداني الحوثي خليل الريامي "أبو نصر"، نهب أراض تابعة لآل غليس.

واشتبكت ميليشيا الحوثي مع عدة قبائل في #البيضاء على خلفية محاولة الحوثيين نهب أراضيهم وممتلكاتهم وفرض إتاوات مالية عليهم بالقوة.