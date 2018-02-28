أسيران حوثيان: تدربنا على يد خبراء من حزب الله

كشف أسير من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية عن تلقيهم دورات ثقافية وقتالية على يد خبراء من #حزب_الله اللبناني، قبل أن تدفع بهم الميليشيات إلى جبهات القتال المختلفة.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الثلاثاء، مقطع #فيديو لاعترافات أسيرين من الحوثيين، وأوضح أحدهما ويدعى زكريا محمد عوضة، أنه خضع مع عشرات آخرين لدورات تدريبية قتالية في منطقة شوابة بمحافظة صنعاء مدة شهرين قبل أن تقوم ميليشيات الحوثي الانقلابية بنقلهم إلى جبهات القتال.

وأكد أن الدورات القتالية والثقافية والتدريبات العسكرية التي خضعوا لها طيلة شهرين كانت على يد خبراء من "حزب الله" اللبناني.

فيما أفاد أسير أخر أن ميليشيات الحوثي غررت بهم، وخدعتهم بشعارات وطنية ليتضح له مؤخراً زيف تلك الادعاءات، مشيرا إلى أنه حالياً يشعر بالذنب، داعيا زملاءه إلى عدم تصديق الميليشيات.

كما شرح الأسير عبدالله العزاني، كيف استدرجته الميليشيات إلى إحدى الدورات الثقافية عبر المشرف الحوثي المدعو أبوطه، ولكنها انتهت في أسبوعها الأول، ليجد نفسه في إحدى جبهات القتال أقحمته الميليشيات فيها بحجة "الدفاع عن الوطن"، ليتضح له فيما بعد حجم الكذب والتضليل الذي تمارسه الميليشيات.

وخلال الشهرين الماضيين، نفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية حملات واسعة لتجنيد الشباب من المدارس والشوارع العامة، وأخضعتهم لدورات قتالية قبل أن تزج بهم في جبهات القتال.

وبحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني، فإن هذه الشواهد تضاف إلى جملة من الأدلة التي تثبت تورط #النظام_الإيراني في دعم الميليشيات الحوثية بالسلاح والخبراء، لتنفذ أجنداتها المدمرة في المنطقة.