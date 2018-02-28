التحالف: 18 ألف سفينة إغاثية رست في اليمن

شدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، على أن التحالف ملتزم بمحاربة الإرهاب.

وأعلن العقيد في مؤتمر صحافي الأربعاء لاستعراض نتائج خطة المساعدات الإنسانية الشاملة، تحفظ التحالف على بعض ما ورد في تقرير خبراء العقوبات على #اليمن ، مشدداً على أن التحالف يلتزم بكافة المعايير وقوانين حقوق الإنسان.

وأكد أن كافة منافذ اليمن الإغاثية تعمل بشكل تام، وقد تم إدخال العديد من المساعدات، موضحاً أن 18 ألف سفينة إغاثية رست في اليمن، و22 منفذاً إغاثيا تعمل حالياً و959 ألف يمني استفادوا حتى الآن من المساعدات ضمن خطتنا الإنسانية.

وفيما يتعلق بالحكومة اليمنية، أشار إلى أنها لم تمنع الإعلاميين من الدخول لليمن ونشرت تعليمات لهم لتسهيل دخولهم". كما أكد أن "الحكومة اليمنية ملتزمة بعدم دفع أي مبالغ مالية للجماعات الإرهابية في اليمن".

إلى ذلك، لفت إلى ضرورة التزام الانقلابيين بالقرارات الدولية، وأكد أن ميليشيات الحوثي تنقل الأطفال من المدارس إلى جبهات القتال.

وطالب بحماية الآثار وضرورة منع الاتجار بها وتهريبها.

كما كشف بالفيديو والصور عن عمليات استهداف لـ#ميليشيات_حوثية قرب الحدود السعودية اليمنية، ومحاولة استخدام عناصر الميليشيات للعديد من عمليات التمويه بغية زرع الألغام ونقلها.

أما في ما يتعلق بالصواريخ الباليستية التي أطلقتها أو حاولت ميليشيات الحوثي إطلاقها نحو السعودية فبلغ 95 صاروخاً، في حين بلغت خسائر الميليشيات 776 موقعاً.