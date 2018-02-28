مقتل 17 حوثياً بينهم قيادات ميدانية شرق صنعاء

قتل نحو 17 من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، الأربعاء، في مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني مسنودا بالتحالف العربي، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد بيان للمركز الإعلامي لـ #الجيش_اليمني، أن "قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرق العاصمة، وسقط 17 قتيلاً من الحوثيين، وأصيب العشرات.

ومن بين القتلى الحوثيين، 3 قيادات ميدانية، هم أشرف عبده حاتم شامخ، وعبد العزيز محمد العقيبي، وأشرف عبد القوي الشامي.

وكشف البيان عن أسر 33 عنصرا من ميليشيات الحوثي، بينهم 4 قيادات ميدانية، لكنه لم يكشف عن أسمائهم.

وأشار إلى أن الجيش الوطني استعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، وذلك عقب معارك هي الأعنف دارت في جبهة "ميمنة الميمنة" (سلسلة التباب الواقعة شمال ضبوعة) بمديرية نهم، حيث تمكن أبطال الجيش الوطني من دحر الميليشيات الحوثية التي حاولت التسلل إلى هذه التباب خلال اليومين الماضيين.

وخسرت ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال المعارك الأخيرة المئات من عناصرها بين قتيل وجريح، وذلك في المواجهات والغارات الجوية للتحالف في المعارك الدائرة شرق العاصمة #صنعاء.