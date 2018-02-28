نجل صالح: خيار اليمن الصائب إلى جانب جيرانه وأشقائه

أكد أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، الثلاثاء، في بيان له، أن "الليل المظلم الجاثم على صدور الشعب اليمني حان أن يزول"، وذلك في إشارة إلى #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

وشدد أحمد صالح على أهمية تجاوز المحاولات البائسة لـ"فرض المشاريع الغريبة أو الاقصائية على واقع المجتمع اليمني المتمسك بدينه وعروبته"، كما قال.

ولفت إلى أن الخيار الصائب هو أن يأخذ #اليمن مكانته ودوره إلى جانب أشقائه وجيرانه وفي محيط أمته والعالم.

وقال أحمد صالح: "إن ذلك هو ما ينبغي الإيمان به، والعمل به من الجميع، ومن أجل مصلحة الجميع".

جاء ذلك في أول بيان رسمي صادر عن نجل الرئيس الراحل منذ مقتل والده على أيدي ميليشيات الحوثي في #صنعاء مطلع ديسمبر الماضي.

وأذاعت البيان قناة #اليمن_اليوم الفضائية.