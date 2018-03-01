التحالف يدمر صاروخاً باليستياً يستهدف مأرب

اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية في #اليمن، صباح الخميس، صاروخاً باليستياً أطلقته #ميليشيات_الحوثي على مدينة #مأرب.

وقالت مصادر عسكرية إن باتريوت #التحالف_العربي تمكن من اعتراض الصاروخ في سماء مأرب وتدميره قبل وصوله إلى الهدف دون أي أضرار.

كما اعترضت دفاعات التحالف، في وقت سابق من شباط/فبراير الماضي، صاروخاً باليستياً أطلقه الانقلابيون باتجاه مدينة مأرب.

وأوضحت مصادر محلية أنه تم تدمير الصاروخ في سماء مدينة مأرب قبل وصوله إلى هدفه.

كذلك شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية على تجمعات للحوثيين في مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت تجمعات وآليات الميليشيات في مزرعة العيزري شمال مديرية المتون، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للانقلابيين ومقتل من كان على متنها.