الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في البيضاء

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير جبل الحمراء وشعب صوران في مديرية ناطع شرقي محافظة البيضاء، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، بينهم أكثر من 20 قتيلاً في معارك تحرير جبل الحمرا وسط تقدم لقوات الجيش الوطني نحو تحرير جبل الظهر المطل على أولى مناطق مديرية الملاجم.

وقالت مصادر عسكرية للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات #الجيش_اليمني خاضت معارك هي الأعنف مع #الميليشيات_الانقلابية في جبهة "ميمنة الميمنة" بمديرية نهم، قتل فيها 17 متمرداً وأصيب العشرات.

معارك عنيفة خاضها الجيش في سلسلة التباب الواقعة شمال وادي الضبوعة الحدودي بمديرية نهم، بعد محاولة تسلل فاشل خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن أسر 50 متمرداً بينهم قيادات ميدانية كبرى، وبلغت حصيلة القتال لأكثر من 3 أيام ما يقرب من 200 قتيل مازالت جثثهم ملقاة بالتلال المحيطة.

المصادر ذاتها كشفت أن الهجمات المباغتة الأخيرة التي أقدمت عليها #الميليشيات_الحوثية، أوقعتها في فخ كبير وخسارة عدد كبير من عناصرها بشكل غير مسبوق.