صعدة.. مصرع 7 حوثيين بينهم قيادي وخبير متفجرات

كشف الجيش اليمني، الخميس، عن مصرع 7 من عناصر #ميليشيا_الحوثي بينهم قيادي ميداني، في محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيا أقصى شمال البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن القيادي الحوثي المدعو #قاسم_حسين_المزيجي لقي مصرعه مع 6 آخرين بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي في جبهة المليل، بمديرية كتاف، في صعدة، أمس الأربعاء.

ونقل عن مصادر ميدانية، أن الغارة استهدفتهم أثناء محاولتهم زراعة ألغام أرضية وعبوات ناسفة في المنطقة.

ويعد القيادي #الحوثي المزيجي، أحد قيادات وخبراء الميليشيا البارزين في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة ومسؤول تدريب الميليشيا في مديرية كتاف بصعدة.

كما دمرت غارة جوية أخرى طقما للميليشيا الحوثية أثناء توجهه إلى المنطقة لإنقاذهم، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا فيه.

وأكد أركان حرب لواء فتح في الجيش اليمني، العقيد علي الحميدي، أن الميليشيا كنت تهدف لزرعة ألغام على الخط العام الرابط بين محافظة صعدة، والتباب المطلة على مركز مديرية كتاف، ما بعد جبال المليل.

وأوضح أن محاولة الميليشيا زراعة الطريق بالألغام تهدف لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.

وأكد العقيد الحميدي، أن الحوثيين فشلوا بعد أن تم رصدهم من قبل مقاتلات التحالف العربي، التي استهدفت تحركاتها بأكثر من 9 غارات جوية.