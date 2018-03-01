مقتل 120 حوثياً بالجراحي.. والتحالف يقصف تحصيناته بصعدة

شنت قوات #تحالف_دعم_الشرعية، صباح الخميس، قصفاً جوياً ومدفعياً كثيفاً على مواقع #ميليشيات_الحوثي في جبهة رازح الحدودية شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لحركة تمرد الحوثي.

وأفادت مصادر محلية أن #طائرات_التحالف قصفت مواقع وتحصينات للميليشيات في منطقة بني معين بمديرية رازح ومواقع في مديرية غمر المجاورة، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي شنته القوات السعودية المشتركة و #الجيش_الوطني_اليمني على مواقع وتحركات للميليشيات في نفس المنطقة.

وفي جبهة الساحل الغربي جنوب #محافظة_الحديدة، أفادت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي تكبدت أكثر من 120 قتيلاً وعشرات الجرحى بقصف من طائرات تحالف دعم الشرعية والتي استهدفت تجمعات وتعزيزات للميليشيات في مناطق جنوب شرق مديرية الجراحي، وفي مديريتي زبيد والتحيتا.

المصادر أكدت أن القصف الجوي تزامن مع مواجهات برية عنيفة تركزت في المرتفعات الشرقية لمديرية الجراحي، وفي منطقة الهاملي شمال شرق معسكر خالد بن الوليد، وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وعشرات الجرحى من الميليشيات.

وفي جبهة ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، أعلن متحدث عسكري عن تحرير مواقع جديدة من الميليشيات خلال الساعات الماضية، منها جبل المجرور وساحة وحمراء القحوز وحمراء النجر.

وأكد أن المواجهات امتدت إلى المرتفعات القريبة من منطقة فضحة التابعة لمديرية الملاجم، مع حدوث انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات وفرار عناصرها من مناطق المواجهات.

المتحدث أكد أن قوات الجيش الوطني تقدمت باتجاه جبل الظهر وقطعت إمدادات الميليشيات إلى عقبة القنذع في مديرية نعمان على الخط الرابط بين محافظتي #البيضاء و #شبوة.