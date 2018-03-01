ميليشيا الحوثي تقتل أحد عناصرها في تعز

قالت مصادر ميدانية بمحافظة تعز إن ميليشيا الحوثي أقدمت على قتل أحد عناصرها في مديرية مقبنة غرب مدينة #تعز.

وأضافت المصادر أن #الحوثيين قاموا بتصفية أحد عناصرهم، ويدعى فؤاد علي ثابت، بعدة طلقات في الرأس، وذلك على خلفية اتهامها له بالخيانة.



من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات #الجيش_اليمني والميليشيات الحوثية في البركنة والمضابي وجبل العويد بجبهة مقبنة، أسفرت عن مصرع خمسة من عناصر الحوثيين وجرح آخرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصفي فيها ميليشيا الحوثي عناصر تابعة، بدعوى انشقاقهم وإلصاق تهمة "الخيانة" بهم.