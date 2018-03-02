الجيش اليمني ينتزع مواقع استراتيجية جديدة شرق صنعاء

انتزعت قوات الجيش اليمني، الجمعة، مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي العاصمة #صنعاء، بعد معارك أسفرت عن سقوط 13 حوثيا بينهم اثنان من القيادات الميدانية البارزة.

وذكر الجيش اليمني في بيان، أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة "ميمنة الميمنة" شمالي مديرية #نهم، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في سلسلة جبال الزلزال.

وأكد البيان الذي نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قواته تواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من المواقع شمال منطقة ضبوعة.

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل 13 من الميليشيات بينهم اثنان من القيادات الميدانية البارزة في صفوف #الحوثيين، إلى جانب عشرات الجرحى، لافتا الى استمرار المواجهات وسط تقدم وصفه بـ"الثابت" لقوات الجيش الوطني.

كما استهدفت مدفعية #الجيش_اليمني تعزيزات ومواقع متفرقة للميليشيات، ما أسفر، بحسب البيان، عن تدمير طقم قتالي ومصرع جميع من كانوا على متنه، إضافةً إلى تدمير مخزن أسلحة تابع لهم في شعب ضبوعة.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي، الجمعة، غارات مكثفة على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الحوثيين جنوب وغرب العاصمة صنعاء.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع ومخازن أسلحة للميليشيا الحوثية في جبلي عطان وعيبان، جنوب غرب العاصمة، ومعسكر القوات الخاصة بمنطقة الصباحة، غربي صنعاء، وسط تكتم حوثي شديد على خسائرهم جراء تلك الغارات.

كما شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيا في مناطق متفرقة من مديرية نهم، شرقي العاصمة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة المعارك بين الجيش اليمني، وميليشيا الحوثي والتقدم باتجاه مديرية #أرحب المجاورة شمال شرق صنعاء.