اليمن.. اغتيال عالم دين بارز في حضرموت

اغتال مسلحون مجهولون العلامة #الحبيب_عيدروس_بن_عبدالله بن سميط وهو #عالم_دين بارز وإمام جامع المحضار بمنزله في مدينة تريم بـ #حضرموت جنوب اليمن.

وقام المسلحون الجناة الذين استغلوا قبول العلامة استقبالهم تحت حجة قراءة القرآن، وبعد أن سمح لهم الشيخ بالدخول واستأذنهم لصلاة الضحى، بإطلاق النار عليه أثناء سجوده، بحسب مصادر مقربة من الفقيد.

وأثارت العملية استهجان الأوساط الاجتماعية والدينية في اليمن، حيث أدان رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الحادثة التي اعتبرها استهدافا للفكر المعتدل الوسطي الذي يرفض الأفكار المنحرفة، وينبذها مجتمعياً.

وأضاف أن بن سميط، من الأصوات المعتدلة التي عرف عنها بالصدق وسماحة الأخلاق.

ودقت الواقعة التي تعد الأولى من نوعها في مدينة تريم التي تشتهر بالعلماء ودورهم في الدعوة إلى التسامح ونبذ العنف والدعوة إلى الوسطية والاعتدال، ناقوس الخطر، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاغتيالات في جنوب اليمن، حيث شهدت مدينة عدن اغتيالات طالت أئمة للمساجد ومعلمين دينيين.

الجدير بالذكر أن المحافظة شهدت حملة مكثفة لملاحقة عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة أدت إلى الكشف عن مقر كانت تستخدمه الجماعة الإرهابية لإدارة عمليات اغتيالات في حضرموت وعدن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي.