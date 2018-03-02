تعز.. تحرير مواقع جديدة ومصرع 18 حوثياً بينهم قيادي

حرر #الجيش_اليمني، الجمعة، مواقع جديدة في تعز (جنوب غرب البلاد) من قبضة #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، عقب معارك عنيفة دارت في عدة جبهات، أدت إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي ميداني.

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير نوبة الحصن وتبة الردمة في القحيفة غرب #تعز، وأكد أن المعارك لاتزال مستمرة.

وأشار إلى مصرع 4 من ميليشيات الحوثي، وإصابة آخرين باستهداف الجيش الوطني لأحد أطقم الحوثيين العسكرية.

كما تجددت المعارك في الجبهة الشرقية، الجمعة، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي ميداني.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الميليشيات في قرية الشعابي والسميدد شرق تلة لوزام، وحققت تقدماً كبيراً باتجاه عدد من المواقع ما بين قريتي العدنة والشعابي.

وأفادت أن المعارك أسفرت عن مقتل 14 من عناصر الميليشيات، بينهم القيادي الحوثي المكنى بأبو محمد.

في الأثناء، عاودت ميليشيات الحوثي قصفها العشوائي للأحياء السكنية في مدينة تعز.

وذكر مصدر طبي أن 5 من المدنيين بينهم 3 أطفال، أصيبوا، الجمعة، جراء سقوط قذيفة هاون أطلقتها ميليشيات الحوثي على منزل في حي مشروع المياه شرق مدينة تعز.

ويواصل الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، العملية العسكرية الواسعة التي تم إطلاقها أواخر يناير الماضي، لاستكمال تحرير تعز، وكسر الحصار المفروض على المدينة منذ ثلاثة أعوام بشكل كلي.