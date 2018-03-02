فنانة تشكيلية يمنية تلجأ للجداريات للتذكير بضحايا الحرب

لجأت الفنانة التشكيلية اليمنية هيفاء سبيع إلى الجداريات كسبيل لتخليد ذكرى ضحايا الحرب المستعرة في بلادها منذ 3 أعوام.

وأحدث جدارياتها، والتي تصور ضحية لغم أرضي بساق واحدة، من بين لوحات عديدة رسمتها سبيع في #صنعاء خلال الحرب.

وقالت: "الرسمة هذه اسمها (مجرد ساق) ضمن حملة ضحايا صامتون".

وأضافت: "هذا هو النزول السادس (المرة السادسة)، الجدارية تعنى بضحايا الحرب بشكل عام وخصوصاً #ضحايا_الألغام الفردية التي تزرع في كل مكان في #اليمن ".

ورسمت هيفاء بالفعل جداريات تلقي الضوء على أشخاص تعرضوا للاختفاء وعلى أزمات نقص إمدادات المياه وتدمير المدارس والنزوح واستغلال المدارس لأغراض عسكرية.

وقالت سبيع إن حملة الجداريات تستهدف وقف الحرب بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، و #ميليشيا_الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة.

وأضافت: "رسالتي أدعو للسلام، فئة النساء والأطفال هم الأكثر تضرراً في هذه الحرب، لا أحد يلتفت لهذه الفئات، الحرب عبثية واستهدفت كل شيء في اليمن، لم يبق شيء".