مقتل 25 حوثياً في الضالع وتقدم ميداني جديد بالبيضاء

أعلن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، أن أكثر من 40 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، قُتلوا أو أصيبوا خلال مواجهات عنيفة شمال محافظة #الضالع جنوب البلاد.

وأفاد موقع الجيش اليمني أن قواته تصدت لمحاولة هجوم من ميليشيات الحوثي على موقعي الحيافي والأساس في منطقة يعيس، شمالي مريس بالضالع.

وأكد إفشال الهجوم #الحوثي عقب اشتباكات عنيفة استمرت أكثر من ست ساعات.

وأسفرت تلك الاشتباكات، بحسب الموقع، عن مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من الميليشيات الحوثية، وإصابة أكثر من 15 آخرين، إضافةً إلى تدمير طقم قتالي.

إلى ذلك، واصلت قوات #الجيش_اليمني، الجمعة، تقدمها الميداني في مديرية ناطع شرقي محافظة #البيضاء وسط اليمن، وحررت عدداً من المواقع في منطقة اعشار.

وأوضحت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على عدد من المواقع في منطقة اعشار، وتمركزت فيها عقب معارك ضارية مع الميليشيات الحوثية التي سقط عدد كبير من عناصرها (لم يتم التحقق من عددهم)، بين قتيل وجريح.

وأشارت إلى ضبط الجيش اليمني كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة للحوثيين، من المواقع المحررة، بينها طقم قتالي.

يأتي ذلك، غداة انتزاع الجيش اليمني، جبل الحمراء الاستراتيجي ومواقع أخرى في مديرية ناطع من قبضة الحوثيين، ليسيطر ناريا على طرق إمدادهم عبر المديرية إلى جبهات أخرى.