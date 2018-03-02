مقتل 3 قيادات حوثية في الهجوم على أرحب شمال شرق صنعاء

جددت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، قصفها لأهداف ومواقع ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 3 غارات على جبل عيبان وغارة على منطقة الصباحة استهدفت فيها أهداف تابعة للمتمردين الحوثيين.

وتأتي الغارات بعد مقتل 7 خبراء حوثيين في صناعة الألغام والمتفجرات لقوا مصرعهم في غارات لمقاتلات التحالف في محافظة صعدة.

وأكدت مصادر أن غارات تحالف دعم للشرعية في اليمن استهدفت مجموعة من خبراء الألغام أثناء محاولتهم زرع ألغام في جبهة المليل بمديرية كتاف شمالي صعدة.

ومن جهة أخرى اقتحم الجيش الوطني يوم الجمعة مديرية #أرحب شمال شرق #صنعاء ويخوض معارك ضارية ضد الميليشيا الحوثية.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني تقدم اليوم إلى منطقة هران أرحب وسيطر على مواقع حاكمة على الطرق المؤدية إلى محافظة #الجوف أرحب، ونهم أرحب.

وأفاد المصدر أن الجيش الوطني تمكن من قتل 3 قيادات حوثية و17 من مرافقيهم خلال المعارك التي بدأت في منتصف ليل الجمعة.

وقال المصدر إن عناصر #الميليشيا فرت من مواقعها أثناء الهجوم في اتجاه العاصمة صنعاء تاركين وراءهم الكثير من القتلى والعتاد.

مؤكدا أن المعركة مستمرة، وسط تقدمات كبيرة يحرزها الجيش وأن الساعات القادمة مليئة بالكثير من المفاجآت.