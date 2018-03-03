التحالف يقصف أهدافا بالحديدة ومقتل قياديين حوثيين بنهم

استهدفت طائرات #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن بعدة غارات مخازن ومخابئ أسلحة وذخائر وتجمعات لعناصر #ميليشيات_الحوثي في جزيرة كمران شمال غرب مدينة الحديدة.

وفي #جبهة_نهم القريبة من العاصمة صنعاء، والتي تشهد معارك متواصلة، أفادت مصادر عسكرية أن القيادي الحوثي علي حميد علي القيز لقي مصرعه، وعدد من مرافقيه في مواجهات مع #الجيش_الوطني، كما قُتل القيادي يحيى عبدالله الرزامي المكنى "أبو زيد" وعدد من مرافقيه في الجبهة ذاتها.

وأوضحت المصادر أن #يحي_الرزامي كان مكلفاً بأعمال أركان حرب قوات الأمن المركزي بمحافظة #عمران.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر أمنية إن قيادة ميليشيات الحوثي في محافظة #الحديدة أصدرت تعميماً لكل النقاط الأمنية في مديريات جنوب المحافظة الواقعة تحت سيطرتها بالقبض على أي عنصر من عناصرها الفارين من المعارك في جبهة الجراحي والإبلاغ عنهم لإعادتهم إلى الجبهات.

إجراء لجأت إليه الميليشيات لوقف الانهيارات التي تعاني منها في جبهة الساحل الغربي بعد فرار العشرات من عناصرها من جبهة الجراحي جراء استهداف مقاتلات التحالف لتجمعاتهم ومخابئهم وتعزيزاتهم.