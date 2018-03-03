الجيش اليمني يدخل أولى مناطق الملاجم بمحافظة البيضاء

‏‫‬استكملت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، تحرير مديرية ناطع شرقي محافظة #البيضاء، وبدأت في تحرير أولى مناطق مديرية #الملاجم، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات.

وقال قائد جبهة ناطع العميد صالح عبدربه المنصوري، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي استكملت اليوم السبت تحرير سلسلة جبال الظهر الاستراتيجية، آخر معاقل الميليشيات الانقلابية في مديرية ناطع والمطلة على #أشعاب فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم، والتي باتت تحت السيطرة النارية لقوات الجيش الوطني.

وأضاف العميد المنصوري عن تمكن الجيش الوطني من تحرير مثلث مفرق أعشار، وتخوض حالياً معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية لاستكمال تحرير جبال القرحاء، أولى مناطق مديرية الملاجم، ثالث مديريات محافظة البيضاء.

وأوضح العميد المنصوري أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما وقع 12 عنصراً حوثيًا في الأسر لدى قوات الجيش، ناهيك عن خسائر الميليشيات الكبيرة في المعدات.

وأشار العميد صالح المنصوري إلى أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وفرار جماعي للميليشيات، مخلفة وراءها جثث قتلاها وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة المتنوعة.

إلى ذلك، شن طيران التحالف ثلاث غارات مركزة استهدفت تجمعات وآليات وتعزيزات للميليشيات، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت قوات الجيش قد واصلت تقدمها الميداني، الجمعة، في مديرية ناطع شرق البيضاء وسط اليمن، وحررت عدداً من المواقع في منطقة اعشار.

وأوضحت مصادر ميدانية أن قوات الجيش استعادت السيطرة على عدد من المواقع في منطقة اعشار، وتمركزت فيها عقب معارك ضارية مع الميليشيات الحوثية التي سقط عدد كبير من عناصرها (لم يتم التحقق من عددهم)، بين قتيل وجريح.

كما أشارت المصادر إلى ضبط #الجيش_اليمني كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة للحوثيين، من المواقع المحررة، بينها طقم قتالي.

ويأتي ذلك غداة انتزاع الجيش اليمني، جبل الحمراء الاستراتيجي ومواقع أخرى في مديرية ناطع من قبضة الانقلابيين، ليسيطر نارياً على طرق إمدادهم عبر المديرية إلى جبهات أخرى.