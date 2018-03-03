تقرير حقوقي: مقتل مئات اليمنيين بيد الحوثي وتعز الأخطر

أطلق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تقريره السنوي الثالث حول حالة حقوق الإنسان في #اليمن للعام 2017.

ووثق التحالف اليمني خلال الفترة من 1 يناير الى 31 ديسمبر 2017 الانتهاكات في 20 محافظة منها مقتل 2260 مدنياً وإصابة 2780 آخرين.

وأشار إلى أن #ميليشيا_الحوثي لوحدها قتلت خلال شهر ديسمبر الماضي 206 وأصابت 227 آخرين.

ولمح التقرير إلى أن أخطر المناطق اليمنية التي رصدها وسجل فيها ارتفاعاً في الانتهاكات هي محافظة #تعز.

وذكر التقرير أن العام 2017 شهد تزايداً في جرائم الاعتداء على الحياة والسلامة الجسدية في عدد من المحافظات اليمنية.

كما ووثق التحالف اليمني اغتيال 157 ناشطاً ومعارضاً وعسكرياً في عدد من المحافظات اليمنية.

وأشار إلى أنه خلال فترة التقرير سُجل إخفاء 615 من المدنيين واعتقال واختطاف 4392 بين المدنيين والسياسيين والنشطاء والمعارضين.