رابطة دولية: الحوثي استخدم 1200 معتقل دروعاً بشرية

اتهمت #الرابطة_الدولية_للسلام، ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستخدام أكثر من 1202 معتقل يمني في سجونها دروعاً بشرية.

جاء ذلك في تقريرين حول تداعيات الانقلاب الحوثي واستخدام المعتقلين دروعا بشرية، أطلقتهما الرابطة على هامش انعقاد الدورة الحالية لمجلس #حقوق_الإنسان في جنيف.

وقدم العضو المؤسس في الرابطة ونائب رئيس مركز الدراسات والبحوث اليمني همدان زيد دماج، عرضاً لتقرير عن المعتقلين، كشف فيه عن توثيق أكثر من 1202 معتقل يمني استخدمتهم ميليشيات #الحوثي المسلحة دروعاً بشرية، موزعين على 59 مكان احتجاز في 12 محافظة يمنية.

وأشار إلى أن 77 معتقلاً منهم قتلوا، وأصيب 257 آخرون، فيما لا يزال 71 معتقلاً منهم في عداد المفقودين.

وأكد أن التقرير رصد 591 معتقلاً ممن استخدمتهم ميليشيات الحوثي دروعاً بشرية هم من النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين، إضافة إلى 130 من النخب والمثقفين، و181 عسكرياً يؤيدون الشرعية، و8 أطفال.

يذكر أن الرابطة الدولية للسلام تأسست قبل 5 أشهر، وتتخذ من جنيف مقراً لها، وتضم مجموعة من المنظمات الحقوقية في سويسرا وبريطانيا وهولندا والسويد، وتهدف لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العالم وبشكل خاص في #اليمن.