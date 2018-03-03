جنيف.. وقفة احتجاجية يمنية وسط عاصفة ثلجية

لم تمنع العاصفة الثلجية إقامة هذه الوقفة الاحتجاجية للجالية اليمنية في أوروبا ضد ميليشيات الحوثي.. تجمعوا في ساحة الأمم المتحدة وهم يُرددون أغنيات وطنية من الزمن السعيد.

رئيس المركز الهولندي لحماية الحقوق والحريات ناصر القداري شدد في كلمته أمام المتظاهرين على أن الوقت قد حان من أجل أن يتحرك مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بدورته السابعة والثلاثين لإلزام ميليشيات الانقلاب بتطبيق القرارات الدولية وإيقاف حالة الفوضى.

من ناحيته، أكد عبدالرحمن النضيري رئيس جمعية الصداقة اليمنية الكينية، وممثل اتحاد الجاليات اليمنية أن هذا التجمع في ساحة الأمم المتحدة في جنيف جاء للتعبير عن غضب الجاليات اليمنية والمتضامنة معها جراء ما يحصل من جرائم يندى لها الجبين والمطالبة بإحلال السلام ليعود اليمن سعيدا كما كان.

وقال عبدالرحمن النضيري - جمعية الصداقة اليمنية الكينية "أمهات المختطفين وضحايا الاعتقال التعسفي كانت لهن كلمة في هذه التظاهرة، وطالبن المؤتمرين في مجلس حقوق الإنسان للوقوف بمسؤولياته للإفراج الفوريِّ عن المعتقلين، وألقت ممثلة أمهات الضحايا ميادة سلام كلمة مؤثرة تحدثت فيها عن آلام الأمهات وهن يفارقن فلذات أكبادهن، وطالبت بمعرفة مصير المختطفين والمفقودين على يد ميليشيات الحوثي. ودعت سلام المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل إيقاف مسلسل الانتهاكات المستمر وإطلاق سراح المعتقلين وضحايا الإخفاء القسري".

رسالتان ستُسلمان للمفوض السامي من أمهات الضحايا والجالية اليمنية في أوروبا من أجل الإسراع لوقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما طالبت الجاليات اليمنية في أوروبا المفوض السامي رعد بن زيد إنهاءَ حالة الاعتقالِ السياسي والإعلامي وإحلالِ السلام وإنهاء حالة الفوضى التي يقوم بها الحوثي في اليمن.