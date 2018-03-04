صنعاء.. جرحى بنيران ميليشيا الحوثي في تظاهرات ضد الغلاء

أفاد شهود عيان في العاصمة اليمنية #صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، بأن مئات المتظاهرين اقتحموا مبنى أمانة العاصمة وأضرموا النيران فيه احتجاجا على انعدام مادة الغاز المنزلي، وذلك بعد أن جابوا شوارع المدينة وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع وأمام مبنى الأمانة.

وأضافت المصادر أن سيارات الإطفاء هرعت إلى المكان لإطفاء الحريق فيما نشرت #ميليشيات_الحوثي عشرات من مسلحيها في محيط المبنى وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى جرح عدد منهم.

وكانت احتجاجات غاضبة قد اندلعت في العاصمة اليمنية صنعاء، ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، نظمها عشرات المواطنين لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتوفير مادة الغاز المنزلي.

وأفادت وسائل إعلام يمنية أن العشرات من المواطنين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى أمانة العاصمة وسط العاصمة #صنعاء وأحرقوا إطارات السيارات وسط انتشار مكثف لمسلحي الحوثي بعد إغلاق محطات تعبئة الغاز المنزلي، المنعدم لليوم السادس على التوالي.

واتسعت التظاهرات لتشمل عددا من شوارع العاصمة، بعد أن قمعت الميليشيا، السبت، احتجاجات محدودة في شارع الزراعة واعتقلت عددا من المحتجين، وسط سخط شعبي متزايد على تصرفات الحوثيين في افتعال أزمات معيشية والمتاجرة بمعاناة الناس.