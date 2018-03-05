الجيش اليمني يواصل عملياته في صعدة.. "لا عودة للوراء"

أكد القائم بأعمال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي مساء الأحد أن المؤسسة العسكرية اليمنية أصبحت أكثر قوة وقدرة لاستكمال طرد الميليشيات والإرهابيين من كل شبر من الأراضي اليمنية، ومكافحة أية محاولات للعودة بالبلاد للوراء.

وأتت تصريحات المقدشي خلال اجتماع له برؤساء الهيئات والدوائر بوزارة الدفاع، أشاد فيه بالانتصارات التي يحرزها #الجيش_اليمني وثمّن الدور الذي يقدمه #التحالف_العربي بقيادة السعودية لمساعدة اليمنيين على استعادة الشرعية.

عمليات صعدة متواصلة

كما أتت تلك التصريحات في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الجيش اليمني في محافظة #صعدة بدعم وإسناد من طيران التحالف الذي نفذ عشرات الغارات الجوية، تمهيدا لدخول الجيش اليمني عددا من الجبهات.

فقد كثفت قوات الشرعية اليمنية عملياتها منذ الساعات الماضية في عدد من الجبهات الحدودية شمال محافظتي صعدة وحجة.

وأعلنت قوات الشرعية، الأحد، إطلاق عملية شاملة لتحرير مديرية رازح الحدودية شمال صعدة، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي من القوات السعودية المشتركة على مواقع وتحصينات الميليشيات.

ونفذت طائرات التحالف عشرات الغارات التمهيدية في جبهات رازح وحرض وميدي وباقم مع وصول تعزيزات إلى جبهة باقم شمال محافظة صعدة.

وكان الجيش اليمني حقق خلال اليومين الماضيين، تقدماً في جبهتي ناطع بمحافظة البيضاء، ونهم، القريبة من #صنعاء.