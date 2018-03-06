اليمن.. قوة عسكرية سعودية تتجه إلى تخوم مدينة حرض

دفعت قوات #تحالف_دعم_الشرعية، بقيادة السعودية، بقوة عسكرية كبيرة إلى تخوم مدينة حرض الحدودية، بمحافظة حجة شمال غربي #اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية أن #السعودية دفعت بلواء عسكري إلى محور حرض، في إطار عملية عسكرية تهدف إلى إنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي على المدينة.

وصول القوات السعودية تزامن مع إطلاق عملية عسكرية ضد الميليشيات في المدينة بمشاركة محدودة لقوات سودانية وأخرى يمنية من قوام المنطقة العسكرية الخامسة.

أما جبهتا #صعدة و #حجة فشهدتا اشتباكات وقصفاً مدفعياً من قوات #الجيش_الوطني مسنودة بمدفعية #القوات_السعودية المشتركة التي استهدفت مواقع وتحصينات #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

القصف تزامن مع تحليق لطائرات التحالف، وتنفيذ عدد من الغارات التي استهدفت تعزيزات للميليشيات في الطرق الداخلية في صعدة و #الجوف.

أما على جبهة البقع شرق صعدة، فتمكنت فرق هندسية من الجيش الوطني وبدعم فني وتقني من #قوات_التحالف من نزع نحو 150 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية.