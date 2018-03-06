اليمن.. مصرع قائد ميليشيا الحوثي في رازح بصعدة

لقي القائد الميداني للميليشيات الحوثية في محور رازح بمحافظة #صعدة شمال #اليمن مصرعه الاثنين، مع عشرات من عناصره، إثر العملية العسكرية الواسعة التي تخوضها قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف لتحرير ما تبقى منها من الميليشيات الحوثية.

وقال أركان حرب اللواء السابع حرس حدود في قوات الجيش الوطني العقيد حمود هشام، في تصريح لـ"العربية" إن قائد الميليشيات في رازح، يوسف علي مسفر، قد لقي مصرعه إثر غارة جوية لطيران التحالف على موقع لهم في قمة جبل الأزهور، كما قتل معه العشرات أبرزهم سليمان قروش وحمدان أحمد محمد وعبدالله جابر قليلي ومراد حسين سالم وسمير جابر بن قبلي.

وأضاف العقيد هشام، أن قوات اللواءين السادس والسابع حرس حدود في الجيش الوطني اليمني باشرت مهام عملية عسكرية واسعة في رازح، وتمكنت من السيطرة على عدة مواقع للميليشيات.

ويأتي مصرع القيادي في الميليشيات الحوثية بمحور رازح بعد مصرع سلفه المدعو حسن حسين أبوشايف الشهر المنصرم.