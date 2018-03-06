انقلاب الحوثي يضيف 92 ألف يمني إلى قائمة المعاقين

كشفت إحصائية حقوقية، الثلاثاء، عن إصابة 92 ألف يمني بإعاقات مختلفة منذ انقلاب #ميليشيات_الحوثي على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، ليتجاوز عدد ذوي الإعاقة في البلاد مليوني شخص.

وذكر التحالف اليمني لرصد #انتهاكات_حقوق_الإنسان، الذي عرض الإحصائية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تزايد أعداد المدنيين الذين حرموا من أطرافهم وأصيبوا بإعاقات مختلفة نتيجة #الألغام المحرمة دوليا والتي لا تزال ميليشيات الحوثي تزرعها في مختلف المدن والمحافظات اليمنية حتى اللحظة.

ولفت إلى أن زراعة الألغام الفردية المحرمة دوليا التي تزرعها الميليشيات الانقلابية هي السبب الرئيس لتزايد أعداد ذوي الإعاقة الحركية، مطالبا مجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات للحد من الأسباب التي تؤدي لهذا النوع من الإعاقة في اليمن.

وأفاد التحالف الحقوقي، أن 350 منظمة خاصة بتأهيل المعاقين أوقفت أعمالها وأنشطتها في اليمن، جراء "حكم الميليشيات المسلحة"، وأشار إلى ما يعانيه المعاقون اليمنيون من الحرمان من أبسط حقوقهم التي تساعدهم على تجاوز معاناتهم.

وأكد التحالف الحقوقي تزايد أعداد المدنيين الذين حرموا من أطرافهم وأصيبوا بإعاقات مختلفة نتيجة الألغام المحرمة دوليا والتي لا تزال ميليشيات الحوثي تزرعها في مختلف المدن والمحافظات اليمنية حتى اللحظة.