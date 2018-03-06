برصاصة في الرأس.. قناص حوثي يغتال 9 سنوات براءة

تواصل قناصة ميليشيات الحوثي الانقلابية، إزهاق أرواح #الأطفال اليمنيين، بطريقة متعمدة وممنهجة، وفقاً لتوصيف تقارير حقوقية.

وفي أحدث جرائمها في هذا الجانب، أقدم قناص حوثي، الثلاثاء، على قتل طفل يبلغ من العمر تسع سنوات شمال محافظة لحج جنوب #اليمن.

وأفاد مصدر محلي أن رصاصة قناص حوثي استهدفت الطفل سلطان حميد سعيد محمد البالغ من العمر 9 سنوات، وهو في طريقه إلى سوق طور الباحة بلحج، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وأوضح أن الطفل عند نزوله من إحدى حافلات النقل في منطقة الهجمة بطريقه إلى سوق طور الباحة، اغتالته رصاصة قناص حوثي تم إطلاقها من جبل الرنف بالهجمة شمال لحج، والذي تتمركز فيه الميليشيات الانقلابية، مؤكداً أن الرصاصة اخترقت رأس الطفل وتوفي على الفور.

وقال مدير مستشفى طور الباحة عبد العزيز الأصنج، إن المستشفى استقبل جثمان الطفل سلطان حميد سعيد الذي أصيب بطلق ناري في رأسه من قناص حوثي.

وأشار إلى أن المستشفى استقبل أيضاً ثلاثة جرحى مدنيين استهدفتهم ميليشيات #الحوثي وهم مبارك سليم عبد الكريم، وأمين عبد الجبار عبد الدائم، ومحمد سعد محمد صالح.

وذكر الأصنج أن المستشفى قدم لهم الإسعافات الأوية، وتم تحويلهم إلى مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن لاستكمال العلاج.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى استهداف #المدنيين، بالتزامن مع اشتداد المعارك الميدانية الجارية في جبهة حيفان طور الباحة، شمال لحج، وترتكب مجازر متوالية غالبية ضحاياها من الأطفال والنساء.