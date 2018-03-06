تقرير حقوقي: مقتل 28 تحت التعذيب بسجون الحوثي في 2017

اتهم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ميليشيات الحوثي بارتكاب جرائم التعذيب على نطاق واسع.

وكشف التقرير السنوي الثاني لتحالف "رصد"، أن الميليشيات ترتكب جرائم تعذيب حتى الموت في السجون ومراكز الاحتجاز.

ووثق التقرير مقتل 28 مدنياً تحت التعذيب العام الماضي، كما حذر من استمرار ميليشيات الحوثي في تجنيد الأطفال.

هذا بالإضافة إلى قيامها بانتهاج سياسة التجنيد الإجباري، واصفاً إياه بالكارثة التي يعيشها الأهالي.

كما كشف التقرير أن الأهالي يضطرون لإخفاء أطفالهم ويمنعونهم من الذهاب إلى المدارس خشية اختطافهم وتجنيدهم في القتال.

وأوضح التقرير أن ميليشيات الحوثي قامت بتجنيد نحو 3 آلاف و400 طفل منذ عام 2014. وأضاف التقرير أن 120 طفلاً تم تجنيدهم فقدوا حياتهم في القتال.