سفير السعودية باليمن: سوق سوداء حوثية للنفط والغاز

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية تستولي على 120 مليار ريال يمني شهرياً، في وقت لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين المدنيين العسكريين في اليمن لعام 2014 سبعين مليار ريال يمني شهريا.

وقال آل جابر في تغريدة له على "تويتر": "إن الميليشيات تقوم بأخذ الضرائب على المصانع والجمارك والرسوم على الواردات وتخلق سوقاً سوداء للمشتقات النفطية والغاز"، مؤكداً استمرار دعم السعودية لليمن في كل المجالات.

وأشار إلى أنه وخلال شهر من بدء خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أغاثت المملكة أكثر من مليون شقيق في اليمن تسببت ميليشيات الحوثي الإيرانية في تجويعهم.