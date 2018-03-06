صورة معبرة.. مسنان يمنيان يتقاسمان "لقمة العيش"

أظهرت صورة نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، مشهدا إنسانيا مؤثرا للغاية لعجوز يمنية مع رجل مسن يقاربها في العمر.

وتظهر الصورة المرأة العجوز، وهي تقاسم الرجل المسن رغيف العيش، في موقف مؤثر، يعكس جانباً من الأزمة الإنسانية في اليمن، التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعال الحرب في البلاد.

وعلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حسابها الرسمي في "تويتر" على هذه الصورة بالقول: "في واحدة من أفقر المناطق باليمن في عدن تشارك المرآه الرجل في خبزها.. وقبل اندلاع الصراع في 2015، كان نصف اليمنيين تقريبا يعيشون دون خط الفقر".

Giving more than you can.



A woman in one of Aden’s impoverished neighborhoods shares her bread with a man.



Before the conflict erupted in 2015, nearly half of Yemenis lived below the poverty line. As of 2017, the World Bank estimates that number has increased to 62% #Yemen pic.twitter.com/Af94jZdBJk — ICRC Yemen (@ICRC_ye) March 4, 2018

وقادت ميليشيا الحوثي، اليمن إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفقا لتقارير أممية، حيث يعاني نحو 17 مليون يمني من أصل 27.5 مليون هم إجمالي سكان البلاد، من الجوع.

وذكر السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الاثنين، أن المملكة أغاثت أكثر من مليون يمني خلال شهر من بدء خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

خلال شهر من بدء خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن ، المملكة تغيث اكثر من ١.٠٠٠.٠٠٠ شقيق في اليمن تسببت ميليشيات الحوثية الإيرانية في تجويعهم.

ومستمرين في دعم اشقاءنا في كل المجالات حتى تعود اليمن سعيدة.#خادم_الحرمين_الشريفين_يرفع_المعاناة_عن_الشعب_اليمني — محمد ال جابر (@mohdsalj) ٤ مارس، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة على صفحته بـ "تويتر"، "خلال شهر من بدء خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أغاثت السعودية أكثر من مليون مواطن يمني تسبب الحوثيون في تجويعهم. وسنستمر في دعم أشقائنا في كل المجالات حتى يعود اليمن سعيدا".

