الجيش اليمني يتصدى لمحاولة تسلل حوثية في ميدي

لقي 7 عناصر من #ميليشيات_الحوثي الانقلابية مصرعهم، الأربعاء، وجرح العشرات، إثر معارك عنيفة اندلعت في #جبهة_ميدي بحجة شمال غرب #اليمن.

وقالت المنطقة العسكرية الخامسة للجيش اليمني في بيان، إن قوات الجيش الوطني صدت هجوما للحوثيين على مواقع الجيش الوطني في منطقة الكتف جنوب مدينة ميدي.

ونقل البيان الذي نشره مركزها الإعلامي عن مصدر عسكري، أن موجهات عنيفة اندلعت عقب الهجوم بجميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أجبر الميليشيات على التراجع مخلفة وراءها 7 قتلى وعشرات الجرحى من عناصرها.

في الأثناء، نفذت مقاتلات #التحالف_العربي 4 غارات جوية على تعزيزات وتجمعات الميليشيات، مخلفة خسائر فادحة في صفوفها ومعداتها العسكرية.

وكان قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يحيى صلاح، شدد، الثلاثاء، خلال زيارته للمواقع والخطوط الأمامية في جبهة ميدي، على ضرورة استمرار إحكام الحصار على بقايا فلول الميليشيات الحوثية المتواجدة في بعض المباني بالأحياء الغربية وعدم ترك أي ثغرة تتسلل منها.

وأكد أن الميليشيات الحوثية الانقلابية منهارة وتخسر كل يوم العشرات من المغرر بهم، بفعل ضربات الجيش الوطني وإسناد التحالف العربي.

كما وجه قوات التشكيل البحري بالتصدي بقوة لكل الأعمال الاستفزازية للميليشيات تجاه سكان الجزر القريبة من ميدي وتهديد المياه الدولية والملاحة العالمية.