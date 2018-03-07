الحوثي يزيل متعلقات "عبدالله صالح" من متحف صنعاء الحربي

أقدمت #ميليشيات_الحوثي على إزالة كل ما يتعلق بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله #صالح من المتحف الحربي في ميدان التحرير وسط العاصمة #صنعاء.

وقالت وكالة خبر التابعة لحزب #المؤتمر_الشعبي_العام إن الحوثيين أزالوا مقتنيات صالح من المتحف الحربي، واستبدلوها بمقتنيات وملابس مؤسس الحركة الحوثية #حسين_بدرالدين_الحوثي ومقتنيات أخرى تعود لقيادات أخرى في الجماعة الحوثية.

ووصفت الوكالة تصرفات الحوثيين بأنها تؤكد مدى "الإفلاس والانحطاط الأخلاقي" والحقد الدفين، وتعمل على طمس ومصادرة كل ما له علاقة بالثورة والجمهورية.