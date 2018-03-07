اليمن.. مقتل 130 انقلابياً خلال 24 ساعة بالساحل الغربي

تكبدت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، من المعارك الميدانية وغارات التحالف العربي في جبهات الساحل الغربي جنوب محافظة #الحديدة غرب #اليمن.

وقالت إحصائية، نشرها الموقع الرسمي للجيش اليمني، الأربعاء، إن 130 انقلابياً قتلوا وأصيب العشرات في مواجهات وغارات مكثفة لمقاتلات التحالف.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني أن قوات الجيش أحبطت عدة محاولات تقدم للحوثيين على عدد من المواقع شمال مديرية حيس، مؤكداً صد وإفشال تلك المحاولات، بالتزامن مع قصف مقاتلات الأباتشي بكثافة عناصر الميليشيات الفارة. وأفاد المصدر بمقتل ما لا يقل عن 30 انقلابياً في المعارك والقصف، فضلاً عن جرح وفرار آخرين.

كما أسفرت سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف على مواقع وتعزيزات ومعسكرات تدريب للميليشيات في مديريتي الجراحي والتحيتا بالحديدة، عن مقتل ما لا يقل عن 100 مسلح حوثي وإصابة العشرات.

كذلك استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في مديرية المراوعة، ومعسكراً في كيلو 16 بمحافظة الحديدة.

ويواصل الجيش اليمني، بإسناد من التحالف، العملية العسكرية لتحرير الساحل الغربي، وتأمين المناطق المحررة مؤخراً من القصف المدفعي والصاروخي العشوائي الذي يشنه الانقلابيون على الأحياء السكنية في مديريتي حيس والخوخة بعد طردهم منها.