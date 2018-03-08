بن دغر: سنوحد قوى المؤتمر الشعبي بمن فيهم أبناء صالح

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أنه سيتم توحيد قوى حزب المؤتمر الشعبي العام بمن فيهم أبناء الرئيس اليمني الراحل #علي_عبدالله_صالح .

وأوضح بن دغر في حوار الخميس مع اليوم السابع المصرية أنه سيتم توحيد حزب المؤتمر تحت راية واحدة وسيكونون جميعاً ممثلين في قيادة المؤتمر، منهم عبد ربه منصور هادي وأحمد علي عبد الله صالح.

كما كشف أن هناك تواصلا دائما مع أحمد علي عبدالله صالح، مؤكداً أن هناك أخبارا سارة تتعلق بوحدة الموقف داخل حزب المؤتمر قريبا.

إلى ذلك، أوضح أن مقتل علي عبدالله صالح وحّد الجميع ولم يترك مجالاً للاختلاف، ولكن ما زال هناك مسألة ترتيب لقاءات للقيادات الأساسية بالحزب الذي يضم نجل علي عبد الله صالح، وخلال هذا الاجتماع سيتم تقرير ما هو مناسب لليمن سواء ما يتعلق بالقيادات ورئاسة الحزب وغيرها من الأمور.