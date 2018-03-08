شاهد أول ظهور لسكرتير علي عبدالله صالح .. وهذا ما كشفه

ظهر السكرتير الصحفي السابق للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مساء أمس الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض بعد غياب لأكثر من سنتين من الصمت والغياب الإعلامي تخللته فترة اختطاف لدى مليشيات الحوثي لأكثر من شهر ونصف إلى جانب نجله.

وقال الصوفي خلال مقابلة ضمن برنامج "حدث اليوم" إن حزب المؤتمر الشعبي العام يقف اليوم إلى جانب المشروع الوطني والشرعية ضد مليشيات الحوثي التي صادرت حق المؤتمر وسياسته.

وكشف أنه كان على خلاف مع الرئيس اليمني السابق #علي_عبدالله_صالح عند تحالفه مع الحوثيين ما اضطره إلى تقديم استقالته من منصب السكرتير الصحفي لكن صالح رفض استقالته. وأضاف "أنه فضل التوقف عن الظهور بسبب التحالف مع الحوثيين ".

كما اعتبر أن من طبيعة الحوثيين الغدر والخيانة وقد وصل بهم الحد إلى اغتيال من تحالفوا معه

إلى ذلك، كشف أن صالح كان يدرك أن المليشيات الحوثية ستقوم بتصفيته وكانت تصل إليه تقارير من داخل الجماعة ومن وسائل إعلامهم، كما كان يتوقع مصيرا مشابها للرئيس العراقي الأسبق صدام".

وأضاف "أن صالح اختار في آخر أيامه الوقوف إلى جانب المشروع الوطني والتحالف العربي لإنقاذ حزب المؤتمر واختار المواجهة مع الميليشيات". كما أكد "أن الشرعية اليوم والجيش والمقاومة تمثل المشروع الوطني وعلى الجميع الوقوف إلى جانبها".

إيران تحكم مناطق الحوثيين

كما أكد أن إيران هي من تحكم المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية والسفير الإيراني بات اليوم يسير الوضع الاستشاري والسياسي لإدارة الوضع في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات.

وأشار إلى أن خبراء إيرانيين يعملون في مناطق سيطرة الحوثيين لإعادة تجميع الصواريخ وتركيبها وليس تصنيعها، نافيا أن يكون الحوثيون هم من يقومون بذلك حيث يقوم الخبراء بتجميع القطع التي تدخل مهربة إلى اليمن ويوجهون بإطلاقها.

"الدور القطري"

وعن دور قطر، قال الصوفي إنها تريد أن تحتكر الدعم لفصيل يمني بعينه، وتبعث رسائل واضحة فيما يتعلق بوجود رموز يمنية داخل الدوحة، كما أنها ترعى المجاميع التي تعيش اليوم في تركيا، وتعمل على تقارب بين جناح في الإخوان المسلمين بقيادة توكل كرمان.

أما عن كيفية الإفراج عنه ونجله، فقال إن العديد من الشخصيات القبلية من مسقط رأسه في محافظة #الضالع أقنعت صالح الصماد أن الصوفي ليس شيئا بدون علي عبدالله صالح.