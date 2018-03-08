قصة الصحفي يوسف عجلان ومعاناته في سجون الحوثي

قام الانقلابيون الحوثيون بـ300 انتهاك بحق #الصحفيين_اليمنيين العام الماضي.

وفي هذا السياق، تحدث الصحفي #يوسف_عجلان، المفرج عنه حديثاً من سجون ميليشيا الحوثي، عن مأساته خلال ندوة نظمتها نقابة الصحافيين اليمنيين على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وروى عجلان أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف تفاصيل معاناته داخل #سجون_الحوثيين منذ اختطافه في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016، وأساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تعرض لها بالإضافة للتهديد بتصفية زوجته وطفلته أمام عينيه، وهو ما سبّب له أزمة نفسية وفكر حينها بالانتحار، حسب ما كشفه.

وأضاف عجلان أن "خوفه من الله" دفعه للعدول عن فكرة الانتحار التي راودته خاصة بعدما هدده الحوثيون بالاغتصاب، وهو ما حدث فعلا لطبيب كان محجوزا معه في نفس الزنزانة.

كما تحدث عجلان عن إقامته في الزنزانة الانفرادية حيث ظل لساعات مكبل اليدين والقدمين واقفا طوال الليل وهو معصوب العينين. كما ذكر لقناة "العربية" بأن تفاصيل تعذيبه أثناء فترة الاختطاف ما تزال تراوده خلال نومه يوميا.

من جهتها، تحدثت الصحفية اليمنية #ميادة_سلام عن استخدام ميليشيا #الحوثي الصحفيين دروعاً بشرية حيث يضعون الصحفيين السجناء في مستودعات الأسلحة وفي أماكن التماس.

وعلى ضوء الوقائع الصادمة التي ذكرها عجلان، طالب الحقوقيون وممثلو منظمات المجتمع المدني التي شاركت في الندوة المجتمع الدولي

بالتحرك الفوري لإيقاف الاعتداء على الصحفيين وإطلاق سراح من في السجون وملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة.