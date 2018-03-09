اليمن.. الجيش يحرر مناطق متفرقة شرقي صنعاء

حرر الجيش الوطني بإسناد جوي من مقاتلات التحالف مواقع متفرقة بمديرية نهم شرقي #صنعاء. وقالت مصادر ميدانية إن الجيش الوطني خاض الخميس معارك عنيفة ضد المليشيا الحوثية شمالي مديرية #نهم .

وتمكن الجيش خلال المعارك من تحرير جبال الأدمغ، الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على خط #الجوف .

بالتزامن، أفشل الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات على مواقع شرقي تباب الزلال، وأجبرها على التراجع والفرار. وخلفت المعارك أكثر من 19 قتيلاً من المليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو زيد الوجيه"، علاوة على سقوط عشرات الجرحى.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في عدة مناطق بمديرية نهم، إحداها دمرت طقم إمداد خلال قدومه من أرحب.