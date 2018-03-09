صنعاء.. تقدم ميداني للجيش ومقتل 19 حوثيا بينهم قيادي

أفادت قوات الجيش اليمني، الخميس، أنها حررت، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، مواقع متفرقة بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبال الأدمغ، الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على خط الجوف.

كما أفشلت قوات الجيش، وفق ذات المصادر، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي على مواقع شرقي تباب الزلال، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلا من الميليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو زيد الوجيه"، علاوة على سقوط عشرات الجرحى.

في الأثناء، استهدف طيران التحالف العربي، بعدة غارات مواقع وتجمعات الحوثيين في عدة مناطق بمديرية نهم، إحداها دمرت طقم إمداد كان قادما من اتجاه أرحب.

وكانت قوات الجيش اليمني، اقتحمت مؤخرا، منطقة هران أولى مناطق مديرية أرحب شمال شرق العاصمة صنعاء، (المحاذية لمديرية نهم) وسيطرت على مواقع حاكمة للطرق المؤدية الى محافظة الجوف ارحب، ونهم ارحب.