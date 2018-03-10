اليمن.. ميليشيا الحوثي تعترف بمقتل 3 من كبار قيادييها

اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن بمقتل 3 من قياداتها الميدانيين بغارات طيران التحالف العربي.

والقتلى هم محمد حسين الدار المكنى "أبو شهاب"، وهو مشرف الميليشيات بصرواح ولقي مصرعه في غارة جوية استهدفته في جبال هيلان بمأرب.

كما اعترفت الميليشيا بمقتل جواد حميد الدين هو قائد الميليشيا في جبهة حرض، وقتل بغارة لطيران التحالف.

كذلك اعترفت ميليشيا الحوثي بمقتل محمود يحيى الضلعي أبرز المشرفين على هندسة وتصنيع المتفجرات وشبكات الألغام في جبهة الساحل الغربي، ولقي مصرعه بغارة للتحالف في مديرية الجراحي جنوب محافظة الحديدة.

من جهة أخرى، أفادت قوات الجيش اليمني، الخميس، أنها حررت، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، مواقع متفرقة بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبال الأدمغ، الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على خط الجوف.

كما أفشلت قوات الجيش، وفق ذات المصادر، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي على مواقع شرقي تباب الزلال، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلا من الميليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو زيد الوجيه"، علاوة على سقوط عشرات الجرحى.