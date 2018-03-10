بعد معارك عنيفة.. الجيش اليمني يحرر مواقع في رازح بصعدة

تمكن الجيش الوطني اليمني مسنوداً من قوات التحالف، السبت، من تحرير مساحات واسعة في مديرية #رازح شمال غربي محافظة #صعدة، بعد معارك عنيفة ضد #الميليشيات_الحوثية.

وأكد أركان حرب اللواء السابع حرس حدود العقيد حمود هشام لـ"العربية" أن أكثر من 30 مسلحاً من الحوثيين لقوا مصرعهم خلال اليومين الأخيرين في جبل القد ومركز المديرية إثر غارات لطيران التحالف، استهدفت تعزيزات ومقر عمليات ميليشيا الحوثي في رازح، فيما قتل بعض عناصر الميليشيا في عمليات قنص ومعارك مع الجيش الوطني.

وقال هشام إن العملية العسكرية لا تزال مستمرة ضد الميليشيات حتى تطهير المديرية منها، رغم استماتة عناصرها في الدفاع عنها، حيث دفعت بالمئات منهم لمحاولة إيقاف تقدم قوات الجيش.

ولفت هشام إلى أن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على مناطق "الازهور و الحجلا وقرية بني معين والحنكة وقلة فراس"، مشيراً إلى أن قوات الجيش باتت على مشارف مركز مديرية رازح وسط تهاوٍ لمواقع الميليشيات.