صور.. قذيفة حوثية تستهدف فريق الهلال الأحمر اليمني

استهدفت نيران #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، السبت، فريق الهلال الأحمر اليمني، أثناء نزوله لانتشال جثث قتلاها في مديرية #ناطع، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، وتعرض عدد من أعضاء الفريق لإصابات متفاوتة.

وقالت مصادر محلية إن فريقا من #الهلال_الأحمر اليمني، تعرض لاعتداء من قبل ميليشيات الحوثي، الذين وصلوا إلى مديرية ناطع بناء على طلب منها لانتشال أكثر من 20 جثة لميليشياتهم، خلفتها المعارك الأخيرة بمحيط جبل القرحا والحمراء بالمديرية.

وأفادت المصادر بأن الميليشيات استهدفت سيارة فريق الهلال الأحمر بقذيفة مدفع مباشر B10 أثناء مرورها في الطريق بمنطقة "هبته"، ما أسفر عن إصابات في الفريق، وإعطاب سيارتهم التي رفعوا عليها الراية البيضاء رغم أن الفريق أخذ الإذن بالدخول، وأكد أنه على تواصل مباشر مع قيادة الميليشيات.

وتتعرض الفرق الإنسانية والإغاثية والطبية لاعتداءات متكررة من قبل ميليشيات الحوثي، بما فيها المنظمات الأممية، وآخرها اختطاف اثنين من موظفي #الأمم_المتحدة في #صنعاء.