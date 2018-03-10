الجيش اليمني يتقدم في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء

حقق #الجيش_اليمني مسنوداً بالمقاومة، اليوم السبت، تقدما جديدا في محافظة #البيضاء وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت اليوم من تحرير شعب ساحة بمديرية #الملاجم شمال محافظة البيضاء، بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 6 من الميليشيات وجرح آخرين.

وبحسب مصادر تكمن أهمية هذا التقدم في أنه يقطع خط إمدادات الميليشيات الانقلابية إلى منطقة أشعاب فضحة بذات المديرية.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الانقلابية بمديرية الملاجم، وكبّدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف مركبة عسكرية تحمل تعزيزات للميليشيات بمفرق وعالة بمديرية الملاجم، كما دمّرت بغارة أخرى منصة صواريخ كاتيوشا في شعب فضحة بذات المديرية.