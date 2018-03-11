التحالف يدمر تعزيزات حوثية بالحديدة.. ومقتل العشرات

قُتل عشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بغارات شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية اليمنية على مواقع وتجمعات في الساحل الغربي للبلاد.

وقالت مصادر عسكرية "إن الغارات تركزت في مناطق جنوب الحديدة وتحديداً في مديريات المنصورية وبيت الفقيه وزبيد والتحيتا والجراحي."

وأسفرت الغارات عن عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات، منهم القيادي الميداني الحوثي علي بن علي محسن المطري، نجل خطيب جامع الصالح، وسابقاً جامع الرئاسة في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، حيث قُتل بغارة مع عدد كبير من عناصر الميليشيات في إحدى مزارع مديرية الجراحي.

المصادر أشارت إلى أن المطري كان يقود مجموعة من المجندين الجدد من أبناء مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء ضمن تعزيزات لميليشيات الحوثي إلى الساحل الغربي.

كما أسفرت الغارات عن تدمير عشرات الآليات والمركبات العسكرية التابعة للميليشيات في مديريتي بيت الفقيه والتحيتا.

يأتي ذلك فيما أكد مصدر عسكري سقوط أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً من ميليشيات الحوثي إثر معارك نفذها الجيش الوطني بدعم التحالف العربي بمنطقة الكتف جنوب جبهة ميدي في محافظة حجة خلال اليومين الماضيين.

وأكد المصدر" أن طائرات التحالف ومدفعية الجيش الوطني استهدفت خنادق مستحدثة وتحركات للميليشيات، ما أوقع خسائر كبيرة للميليشيات".